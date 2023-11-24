ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС
ЦБ России поддерживает запрет на покупку ценных бумаг любых иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета.
Об этом пишет газета «Известия».
В ЦБ отметили, что налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику.
По данным газеты, данные правила могут начать действовать уже с января 2024 года.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг.
Также ЦБ России заявил, что не покупает гособлигации США.