Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года

"Уверен, что ВЭФ-2024 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное - поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы. В повестке форума, безусловно, будет выполнение поручений президента России по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона", - отметил Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.