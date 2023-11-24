«"Битва при Ватерлоо" еще не закончена». Зампред ВТБ – о решениях ЦБ по ставке

Банк России на заключительном в этом году заседании совета директоров по ключевой ставке может как сохранить ее на нынешнем значении в 15%, так и повысить на 100 базисных пунктов, до 16%. Такое мнение журналистам привел первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Я считаю равновероятным либо сценарий повышения ключевой с 15% до 16%, на 100 базисных пунктов, либо сохранение ставки на уровне 15%", - сказал Пьянов.

По мнению банкира, фактором для сохранения ставки на текущих значениях может послужить в том числе динамика курса рубля. Однако текущая инфляция может все же заставить регулятор повысить ставку на 100 базисных пунктов. Также Пьянов подчеркнул, что сам бы проголосовал за повышение ключевой ставки до 16%, если бы находился в совете директоров ЦБ.

"Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, к сожалению, оставляет возможность для дальнейших решений по ставке. Поэтому, по моему мнению, "битва при Ватерлоо" еще не закончена. <...> Нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах. Инфляция точно не побеждена", - добавил топ-менеджер ВТБ, отметив, что также существует "ненулевая вероятность", что интервал таргета по инфляции в 2024 может быть пересмотрен вверх.

По оценкам Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее Пьянов сравнивал по значимости октябрьское заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо. Он указывал, что решение регулятора во многом определит развитие финансового и банковского рынков на 2024 год.