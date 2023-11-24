Минфин не поддержал ЦБ в части создания новых платежных игроков

Министерство финансов разослало отрицательный отзыв правительства на законопроект о создании института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

ЦБ в начале 2022 года разработал законопроект, согласно которому услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, МФО и другие. Развитие института НППУ будет содействовать развитию конкуренции на платежном рынке, повышению качества и доступности услуг для граждан, снижению их стоимости, а также упростит клиентский путь, объяснял представитель Центробанка: «Бизнес получает возможность создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи».

Свою позицию Минфин аргументировал тем, что недостаточно обоснованно само появление НППУ для всех участников национальной платежной системы.

Кроме того чиновники не согласны, что НППУ не будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику для расчета наравне с банками, у которых такая обязанность есть. И требуют, чтобы ЦБ предусмотрел установление контроля за новыми игроками по аналогии с банками.