С начала года Китай экспортировал в Россию товаров почти на $100 млрд

За январь-октябрь 2023 года экспорт товаров из Китая в Россию достиг $90 млрд. Это в 1,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза — докризисного 2021 года. Об этом сообщает газета «Экономика сегодня» со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

Китай остается главным торговым партнером России уже 14 лет. Почти 95% торговли между Москвой и Пекином проходит в рублях и юанях. Первый вице-премьер РФ ожидает, что общий взаимный товарооборот в 2023 году превысит $200 млрд.

Экспорт оборудования из КНР в Россию в этом году достиг почти $34 млрд, на 43% превысив значения 2022 года и в 1,5 раза — 2021 года. Пекин нарастил поставки в Москву промышленного и бытового оборудования, в том числе холодильников и посудомоечных машин.