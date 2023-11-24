FT: инвесторы активно выходят из долларовых активов

Управляющие компании в ноябре могут закрыть 1,6% своих долларовых позиций, что станет самым большим месячным оттоком из долларовых активов за последний год, пишет Financial Times со ссылкой на инвестбанк State Street.

Инвесторы выходят из долларовых активов самыми быстрыми темпами за год, укрепляясь в ожиданиях, что Федеральная резервная система США закончила агрессивную кампанию по повышению процентных ставок, а в следующем году может их неоднократно снизить, пишет FT.

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Управляющие ежедневно совершали заметные продажи каждый день после того, как 3 ноября Минтруд США опубликовал данные по инфляции слабее ожидаемых, отмечает газета со ссылкой на State Street. Это способствовало тому, что доллар на пути к достижению худших месячных результатов за год, пишет FT.

Аналитики предупреждают, что сокращение позиций управляющих в долларах может быть лишь началом долгосрочного тренда среди инвесторов на снижение зависимости от американских активов. Эти продажи ознаменовали окончание «необычайно большого переизбытка долларов», считает глава макростратегии State Street Майкл Меткалф.

«Инвесторы думают: если [снижение ставок ФРС] действительно произойдет, то мне не нужно держать столько долларов», — объяснил он.

По словам Меткалфа, несмотря на ослабление валюты, у управляющих активами все еще остается переизбыток долларовых позиций по сравнению с другими валютами, и это указывает на то, что ослабление доллара может продолжиться.

За последние 20 дней клиенты Bank of New York Mellon продавали доллары самыми быстрыми темпами в этом году, сказал валютный стратег BNY Mellon Джефф Ю. По его словам, клиенты предпочитали покупать японскую иену, канадский доллар и ряд латиноамериканских валют.

Слабость доллара приносит облегчение развивающимся рынкам: это упрощает для них погашение долларовых займов и может заставить инвесторов вкладывать в развивающиеся экономики после масштабных продаж облигаций в твердой валюте в этом году, пишет FT.