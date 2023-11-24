Аналитик дал прогноз по курсу доллара на ближайшую неделю

«Рост нефтяных котировок также поддержит стоимость рубля. На этом фоне в начале следующей торговой недели американский доллар может подешеветь до 88 рублей. Однако в какие дни, какие компании и в каком объёме продают валютную выручку на бирже, согласно указу президента России об её обязательной продаже, нам неизвестно, поэтому в любой из дней она может последовать, и объёмы продаж валюты на бирже резко возрастут. В таком случае курс доллара может опуститься ещё ниже — в диапазон 85—87 рублей», — заключил собеседник RT.