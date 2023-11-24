В Сибири начались проблемы с электроэнергией из-за майнеров

На территории Сибири возник дефицит электроэнергии из-за ферм по майнингу криптовалюты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Иркутскую электросетевую компанию (ИЭСК).

Отмечается, что наиболее от действий майнеров пострадала Иркутская область — уровень потребления электроэнергии дата-центрами оценивается в 584 МВт, при этом 335 МВт из них приходится на южную часть региона. Это равняется примерно 6% от максимального показателя за прошлый год.

В ИЭСК объяснили, что объём энергопотребления промышленных майнеров в области равен 1,3 ГВт, при этом 476 МВт из них приходится на Иркутско-Черемховский район. Для восполнения такого дефицита к 2029 году в области нужно будет построить электростанции на 430 миллиардов рублей. В ИЭСК также добавили, что за 2023 год распространенность промышленного майнинга криптовалюты в России выросла втрое и составила 12% от всех майнинговых мощностей в мире.

В данный момент с майнерами пытаются бороться с помощью повышения тарифов. В Минэнерго считают, что из-за этого криптофермы переедут в другие регионы.