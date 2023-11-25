Чехия обратится к ЕС с призывом по вопросу импорта российской нефти

Чехия вслед за Словакией призовет Евросоюз (ЕС) продлить импорт российских нефтепродуктов, сообщает Lidové noviny.

Отмечается, что ввод ограничений приведет к резкому росту цен на топливо, в результате чего возникнут трудности в снабжении чешских заправок, а поставщики будут вынуждены закупать нефть в других странах.

«Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из [нефтяного] эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», — приводит издание слова чешского замминистра промышленности Рене Недела.

По данным газеты, сейчас доля России в импорте нефти Чехией составляет 60 процентов. Кроме того, Прага также рискует остаться без крупных поставок от словацкой компании Slovnaft, поскольку действующие санкции ЕС запрещают ввоз топлива, произведенного в третьих странах из российского сырья.