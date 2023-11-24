"В определенной степени дошло к соглашению о том, а это большая помощь для обеих сторон, касающемуся просьбы словацкого производителя топлива [для автомобилей]. [Просьбы], чтобы было предоставлено исключение [из санкций ЕС] на один год для использования продуктов из российской нефти. Верю, что это поможет Чехии и Словакии. Словакии так, что будет продолжаться производство продукции [из российской нефти], а Чехии так, что, как надеемся, цены на эти продукты [словацкого комбината] останутся на рынке [без изменений]", - сказал Фицо. ТАСС