В третьем квартале этого года валовый внутренний продукт (ВВП) крупнейшей экономики еврозоны - Германии - снизился на 0,1%. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление главы Федерального статистического бюро Германии (Destatis) Рута Бранда.

"После слабого развития в первом полугодии экономика Германии начала второе полугодие с незначительного сокращения", — следует из заявления.

В годовом выражении ВВП Германии упал на 0,8%. Депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" Лейф-Эрик Хольм 3 ноября призвал немецкое правительство отказаться от "безумной санкционной политики".

Депутат выразил мнение, что падение экспорта Германии, которое канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал одной из главных причин проблем в экономике страны, вызвано энергетической политикой правительства и саморазрушительными ограничениями. Парламентарий уточнил, что ФРГ, когда-то бывшая экспортной страной, буксует.

Согласно данным Destatis, экспорт из Германии в сентябре уменьшился на 7,5% в годовом выражении и составил 126,5 млрд евро. По сравнению с августом показатель снизился на 2,4%.