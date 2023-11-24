Биткоин впервые с 2022 года подорожал свыше 38 тысяч долларов

Курс биткоина превысил 38 тысяч долларов в ходе недавней торговой сессии. Это случилось впервые с 4 мая 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на площадку Coindesk.

В 18:36 по мск цена одного биткоина увеличилась на 3,08%, достигнув отметки в 38,220 тысяч долларов. Уже к 18:46 по мск темп роста увеличился, после чего биткоин достиг стоимости в 38,330 тысяч долларов за единицу. В последний раз такие показатели были зафиксированы в начале мая 2022 года.