Золото снова приблизилось к 2000 долларов за унцию

По состоянию на 19:02 по московскому времени, цены на золото выросли на 0,3% до 1999,6 за тройскую унцию. Причиной роста стоимости стало ослабление доллара, который в ходе торгов на бирже ICE в пятницу опустился на 0,5%. Кроме того, по мнению аналитиков Commerzbank AG, на это также оказали влияние «надежды, что Федрезерв больше не станет поднимать процентную ставку»