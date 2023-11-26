Эксперты назвали перспективные рынки СПГ в Азии для России

Страны Юго-Восточной Азии могут стать ключевым регионом для экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Сколковского института науки и технологий.

По прогнозам аналитиков, к 2040 году импорт СПГ в регион вырастет на 90 млрд кубометров. Однако крупнейшие экспортеры газа Индонезия и Малайзия вряд ли превратятся в импортеров из-за географической удаленности от России.

«Гораздо более интересными могут стать рынки Вьетнама и Филиппин», — отмечается в исследовании. К 2030 году Вьетнам может импортировать более 5 млн тонн СПГ в год, Филиппины — 2-3 млн тонн.

Эксперты отмечают активное сотрудничество России и Вьетнама в нефтегазовой сфере. В частности, Gazprom EP уже инвестировал в строительство ГТЭС в центральном Вьетнаме.

Еще один перспективный рынок — Сингапур. К 2025 году его импорт СПГ может достичь 3,8 млн тонн в год, к 2030-му — 9 млн тонн. У России уже был опыт поставок газа в Сингапур через трейдера GM&T.