Новак анонсировал создание газового хаба совместно с Турцией

Договоренности о практической реализации проекта по газовому хабу между Россией и Турцией будут достигнуты в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Что касается газового хаба, идет плотное взаимодействие между „Газпромом“ и компанией Botas. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время на согласовании между компаниями находится «дорожная карта».

«Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками», — отметил вице-премьер РФ.