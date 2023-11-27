SuperJob: зарплаты в IT-отрасли за год выросли на 8,5%

Согласно оценке по состоянию на октябрь, за год зарплаты в данной сфере увеличились на 8,5% (в октябре по сравнению с январем — на 6,4%). При этом годовой прирост в 2022 году составлял 19,1%, а в 2021-м — 26,3%. Зарплаты также выросли в сфере строительства (+7,1% за год и +5,4% при сравнении октября с январем текущего года). В отрасли маркетинга рекламы, маркетинга и PR зарплата, которую предлагают работодатели, увеличилась за год на 7,1%, в управлении персоналом — на 6,7%, в банковской сфере — на 6,5%.