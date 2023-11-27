Цены на сжиженный газ в России взлетели до максимума за два года

В ноябре цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на российском оптовом рынке выросли до 33,7 тыс. рублей за тонну на Урале и в Сибири. В европейской части страны показатель составил 35,7 тыс. рублей Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что текущие цены на 5,8 раза превышают средние значения начала 2023 года. При этом они соответствуют уровню ноября 2021 года, когда тонна СУГ стоила около 33 тыс. рублей.

В феврале 2023-го стоимость сжиженного газа опускалась до отметки в 5 тыс. рублей за тонну, что стало минимумом за последние два года. Для сравнения, абсолютный рекорд был зафиксирован в августе 2021-го на уровне 48 тыс. рублей.

При этом аналитики, опрошенные изданием, прогнозируют снижение цен на СУГ в ближайшие месяцы.