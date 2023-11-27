ТАСС: СПБ биржа подала на банкротство

СПБ биржа подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арбитражное дело.

ТАСС: СПБ биржа подала на банкротство
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