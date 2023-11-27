СМИ: СПБ Биржа опровергла сообщения о банкротстве
СПБ Биржа опровергла сообщения о том, что подала на банкротство, сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя торговой площадки.
«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — подчеркнул он.
Информацию о том, что СПБ биржа подала заявление о банкротстве, распространили в понедельник утром СМИ. На этом фоне акции биржи упали более чем на 15%.
СПБ биржа оставалась единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями на фоне рестрикций, введенных Западом. Однако в начале ноября текущего года Минфином США были введены против нее блокирующие санкции. В результате торги иностранными акциями приостановили.
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