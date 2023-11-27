СМИ: СПБ Биржа опровергла сообщения о банкротстве

СПБ Биржа опровергла сообщения о том, что подала на банкротство, сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на представителя торговой площадки.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — подчеркнул он.

Информацию о том, что СПБ биржа подала заявление о банкротстве, распространили в понедельник утром СМИ. На этом фоне акции биржи упали более чем на 15%.