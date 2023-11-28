В Казахстане обрушилась добыча нефти

Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана резко снизилась. Об этом сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на заявление советника министра энергетики страны Шынгыса Ильясова.

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Сокращение добычи нефти на крупных месторождениях сейчас составляет 56 процентов, уточнил Ильясов, общаясь с прессой. Суточная добыча нефти на Тенгизе, в частности, уменьшилась почти вдвое, до 39 тысяч тонн. Причиной стали плохие погодные условия и ограничения приема топлива на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), пояснил он.

В местном Минэнерго заявили, что не владеют информацией о том, в какие сроки скорректируется ситуация. По словам Ильясова, в ближайшее время снижение нефтедобычи будет сохранено.

Ранее у нефтяного конкурента России возникли проблемы с работой нескольких электростанций Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), обеспечивающих электричеством ряд месторождений. Из-за этого в августе добыча нефти в республике снижалась с 232 до 215 тысяч тонн нефти в сутки. С аналогичными проблемами Казахстан сталкивался и в июле.