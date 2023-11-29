Цены на золото взлетели почти до 7-месячного максимума

Цены на золото выросли на азиатских торгах в среду, достигнув почти семимесячного максимума, поскольку череда «голубиных» сигналов от чиновников Федеральной резервной системы США повысила ставки на скорый разворот политики центрального банка.

Падение доллара почти до 4-месячных минимумов благоприятно сказалось на «желтом металле», как и снижение доходности казначейских облигаций США. На азиатских торгах доходность 10-летних облигаций упала до 2-месячного минимума.

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Осторожность перед рядом ключевых экономических показателей на этой неделе — в США и Китае — также способствовала росту спроса на золото, особенно после того, как несколько слабых данных из Японии и еврозоны усилили опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики.

В то время как спотовое золото подорожало на 0,1% до $2 044,08 за унцию, к 23:27 по восточному времени (04:37 по Гринвичу) фьючерс на золото вырос на 0,2% до $2 044,20 за унцию. Спотовые цены сейчас находятся примерно в $30 от рекордного максимума, достигнутого ранее в этом году.

Представители ФРС в отдельных комментариях накануне заявили, что банку необходимо быть более осторожным в поддержании ставки на более длительном уровне, и что ослабление инфляции может подтолкнуть банк к ослаблению политики раньше, чем ожидалось.

Глава ФРС и известный «ястреб» Кристофер Уоллер заявил, что высокая ставка достаточно сильно подавила инфляцию в этом году, и что дальнейшее снижение ценового давления, вероятно, заставит банк начать снижать процентную ставку.

Трейдеры оценили с вероятностью не менее 40%, что ФРС снизит ставку уже в марте 2024 года, и что центральный банк сохранит ее на прежнем уровне в декабре. Уоллер и другие чиновники ФРС должны выступить на этой неделе, чтобы дать дополнительные подсказки по денежно-кредитной политике, прежде чем наступит период паузы перед заседанием ФРС в середине декабря. Ее глава Джером Пауэлл также должен выступить позднее на этой неделе.

Перспективы изменения «ястребиной» позиции ФРС способствовали значительному росту золота в ноябре: за месяц «желтый металл» прибавил более 3%. Любое потенциальное снижение ставки ФРС, скорее всего, пойдет на пользу рынку золота, поскольку повышение ставки увеличивает альтернативную стоимость инвестиций в «желтый металл».

Тони Сикамор, аналитик IG Markets, в интервью Ausbiz назвал эту тенденцию «идеальной средой для золота».

Среди промышленных металлов цены на медь не изменились в среду, так как перебои с поставками в Перу и Панаме помогли ослабить неуверенность перед публикацией ключевых экономических данных из Китая на этой неделе.

Фьючерс на медь, истекающий в марте, не изменился и составил $3,8460 за фунт после роста на 1,5% на этой неделе. Слабость доллара также способствовала росту цен на медь.

Канадская компания First Quantum (NASDAQ: QMCO) приказала правительству Панамы закрыть медный рудник, сославшись на то, что контракт противоречит конституции. Это также совпало с запланированной забастовкой на медном руднике Las Bambas компании MMG Ltd. в Перу.

Перебои в производстве указывают на то, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке меди будут более жесткой, и эта тенденция может поддержать цены на «красный металл».