Германия столкнулась с угрозой деиндустриализации из-за высоких затрат производителей. Об этом заявил гендиректор сталелитейной компании Salzgitter Гуннар Гроблер, его слова приводит Financial Times.

Индустрия крупнейшей экономики Европы испытывает проблемы из-за высоких цен на электроэнергию. Если выпускающие сталь и химикаты компании перенесут бизнес из страны, ФРГ потеряет «всю производственную цепочку».

В августе 2023 года 32 процента промышленных компаний сообщили Торгово-промышленной палате Германии (DIHK), что предпочитают инвестиции за рубеж вложению денег внутри страны — вдвое больше, чем в прошлом году. По данным ведомства, причиной стала обеспокоенность будущим без дешевого российского газа. Ситуацию осложняет заморозка правительством выплат из фонда климата и трансформации, которые поставили под угрозу проекты, связанные с зеленой энергетикой и инвестициями в железнодорожную инфраструктуру.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что рост затрат на газ и электроэнергию может вывести «некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть». Бизнесмен предсказал, что дефицит бюджета, субсидии и выпуск новых долговых бумаг «до добра точно не доведут».

Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что западные санкции против России вредят Берлину.

«Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая — сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии отказаться от российского газа», — заявил немецкий политик.