СМИ: цена золота достигла максимума за полгода

Стоимость золота 27 ноября достигла максимального показателя за шесть месяцев, преодолев отметку $2 тыс. Об этом сообщает ежедневная деловая газета Financial Times.

В материале говорится, что продолжающееся подорожание золота вызвано ослаблением доллара США, а также уверенностью инвесторов, что Федеральная резервная система больше не будет повышать ставки.

В ходе торгов, которые прошли 27 ноября, спотовая стоимость драгметалла достигала $2013,1 за унцию. Это является максимумом с мая 2023 года.