Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году - 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году - 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2025 года 26,637 трлн рублей, на 1 января 2026 года - 30,159 трлн рублей, на 1 января 2027 года - 34,356 трлн рублей. Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2025 года $64 млрд (€57,6 млрд евро), на 1 января 2026 года - $63,1 млрд (€56,3 млрд), на 1 января 2027 года - $61,2 млрд (€54,6 млрд). Инфляция прогнозируется в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 году - 4%, в 2026 году - 4%.