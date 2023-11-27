Аналитик спрогнозировал ослабление курса рубля в ближайшее время

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал ослабление курса рубля в ближайшее время.

По его словам, рубль может достичь уровня чуть выше 90 рублей за доллар.

Карпунин отметил, что на сегодняшний день не наблюдается причин для резкой девальвации из-за высоких ставок и обязательной продажи экспортерами части валютной выручки.