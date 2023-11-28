В России резко выросла добыча газа

По итогам октября суммарные объемы добычи газа в России резко выросли примерно на 11,8 процента в годовом выражении и достигли уровня в 60,13 миллиарда кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Однако по итогам первых десяти месяцев добыча газа в стране, напротив, сократилась на четыре процента в годовом выражении и упала до 534,5 миллиарда кубометров. При этом объемы производства газа в октябре продемонстрировали противоположную динамику, увеличившись год к году на 14,6 процента. За второй месяц осени суммарные объемы достигли уровня в 38,6 миллиарда кубов, уточнили собеседники газеты.

Добыча газа в России растет третий месяц подряд. Так, по итогам сентября суммарные объемы увеличились 2,7 процента в годовом выражении.