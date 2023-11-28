ФНС назвала число самозанятых граждан в России

Количество самозанятых в России достигло 9 млн человек, которые уже заработали более 2,9 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Как пояснили в ФНС, за год ими было выставлено более 1,6 млрд фискальных чеков, при средней сумме платежа 1840 рублей. Ежедневно статус индивидуального предпринимателя получают свыше 8,5 тысяч россиян.

«Основные направления их деятельности — услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир», — пишет ведомство.

По данным ведомства 42% участников проекта составляют женщины и 58% — мужчины. Средний возраст составляет 35 лет.