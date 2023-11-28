Оценены финансовые затраты Израиля из-за конфликта с ХАМАС

Финансовые затраты Израиля из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС составят 198 миллиардов шекелей (53 миллиарда долларов). Такую оценку дал Центральный банк страны в своем макроэкономическом прогнозе, передает РИА Новости.

107 миллиардов шекелей (около 28,8 миллиарда долларов) приходятся на оборонные расходы, подчеркивает регулятор. Что касается остальных затрат, то они связаны с компенсацией за прямой или косвенный ущерб, гражданскими расходами, выплатами по государственному долгу, а также потерей налоговой выручки, добавляется в материале.

Напомним, что конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем обострился 7 октября. Россия, Китай, Бразилия выступили с мирными инициативами, призвали стороны к диалогу.

22 ноября ХАМАС и Израиль достигли соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Оно предполагает освобождение 50 заложников в обмен на освобождение из тюрем Израиля 150 подростков и женщин.