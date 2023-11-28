В России зафиксирована максимальная за 32 года занятость

Максимальная за 32 года занятость зафиксирована в России
Максимальная с 1991 года занятость зафиксирована в России. В августе число занятых составляло 74,2 миллиона человек, 32 года назад показатель равнялся 73,8 миллиона, сообщается на сайте правительства.
По словам председателя российского правительства Михаила Мишустина, самое главное, чего удалось избежать в период санкций – это массовой безработицы.
В настоящее время Роструд фиксирует минимальные значения безработицы и максимальное количество вакансий на портале ведомства «Работа России».
Ранее Мишустин заявил, что экономика России практически полностью восстановилась до докризисного года. По результатам девяти месяцев ВВП увеличился на 2,8%.