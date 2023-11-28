Названы основные жертвы возможного падения рынков в США

В Anderida Financial Group спрогнозировали замедление фондового рынка США. Об этом сообщает РИА Новости.

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В компании считают, что в связи с возможным его падением больше всего пострадают технологические компании, которые в предыдущие годы показали опережающий рост.

Подчеркивается, что основным драйвером роста американского фондового рынка в последние 10 лет были не все акции крупнейших американских корпораций, а небольшая группа технологических компаний. Как отмечается, речь идет о таких компаниях, как Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), Apple, Amazon, Tesla.

Ранее экономист Нуриэль Рубини спрогнозировал продолжение «кровавой бани» на рынках. В статье для Project Syndicate он заявил, что инвесторы и держатели акций во всем мире, вероятно, лишатся десятков триллионов долларов за следующее десятилетие.