Названы основные жертвы возможного падения рынков в США
В Anderida Financial Group спрогнозировали замедление фондового рынка США. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании считают, что в связи с возможным его падением больше всего пострадают технологические компании, которые в предыдущие годы показали опережающий рост.
Подчеркивается, что основным драйвером роста американского фондового рынка в последние 10 лет были не все акции крупнейших американских корпораций, а небольшая группа технологических компаний. Как отмечается, речь идет о таких компаниях, как Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), Apple, Amazon, Tesla.
Ранее экономист Нуриэль Рубини спрогнозировал продолжение «кровавой бани» на рынках. В статье для Project Syndicate он заявил, что инвесторы и держатели акций во всем мире, вероятно, лишатся десятков триллионов долларов за следующее десятилетие.
Эксперт обратил внимание на то, что улучшения ситуации на рынке ценных бумаг после «лопнувшего пузыря» не произошло. Экономист отметил, что Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде.