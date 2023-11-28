России предложили стать инвестором Уганды
Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что Уганда рассчитывает привлечь российские инвестиции в свое производство и развитие инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.
О желании Уганды привлечь российские инвестиции Мусевени рассказал на форуме «Примаковские чтения».
Мусевени подчеркнул, что Уганде необходимы экономическое развитие и трансформация. По его словам, стране требуется привлечь инвестиции в автомобильные и железные дороги, электричество, компьютерные технологии, а также в производство товаров и услуг.
«Здесь очень нужны связи с такими странами, как Россия и Китай. <…> Инвесторы из России могут приходить, инвестировать, производить товары, услуги», — заявил президент.
Также он подчеркнул, что Уганда заинтересована в сотрудничестве в области развития человеческих ресурсов, образования и хочет выйти на рынки России, Китая, Индии, Ближнего Востока и Запада.
Опрошенные ТАСС эксперты ранее рассказали, что 60-70 процентов российских инвестиций в Африке приходится на разведку и добычу нефти, газа, урана, бокситов, алмазов и железной руды. Одним из основных препятствий на пути российских инвестиций на континенте эксперты назвали логистику — западные компании прекратили деятельность в РФ и перестали принимать заказы на доставку контейнеров от российских экспортеров.