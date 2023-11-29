Европа нашла способ заработать на российском газе

Страны Евросоюза стали перепродавать пятую часть российского сжиженного природного газа (СПГ). О найденном способе заработать на поставках топлива из РФ сообщает Financial Times (FT).

Российский газ «перекачивают» с танкеров, курсирующих между Ямалом и северо-западной Европой, на суда в портах Бельгии, Испании и Франции. По информации Института энергетики и финансового анализа, из 17,8 миллиарда кубометров российского топлива, поступившего в страны блока с января по сентябрь 2023 года, 21 процент был перегружен на суда, направлявшиеся в Бангладеш, Китай, Японию и другие страны, не входящие в ЕС.

В Евросоюзе отстаивают возможность импортировать российские энергоресурсы, объясняя это долгосрочными контрактами, за нарушение которых придется выплачивать компенсации. Так, например, у бельгийской Fluxys заключен контракт с «Ямалом СПГ» до 2039 года. При этом ранее комиссар по энергетике ЕС Кадри Симсон призвала страны блока «сократить поставки российского СПГ и полностью отказаться от него». Также в планах властей принять нормы, которые позволят государствам — членам объединения отказывать российским и белорусским операторам в доступе к газовой инфраструктуре ЕС.

В 2023 году страны ЕС приобрели более половины экспортируемого Россией СПГ, потратив более 6,6 миллиарда долларов. Таким образом блок стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа. В топ стран Европы, покупающих российский газ, вошли Испания, Бельгия, Франция, Португалия и Греция — совместно они импортируют больше топлива, чем Китай.