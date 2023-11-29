Росстат: зарплата россиян за год резко выросла
Среднемесячная зарплата россиян в период сентября 2023 года составила 70 922 рубля. Это на 13,6% больше, чем в такой же период в 2022 году. Об этом сообщили в Росстате.
«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2023 г. составила 70922 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13,6%», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на 1 ноября 2023 года суммарная задолженность по зарплате россиян составила 460 млн рублей. По сравнению с первым октября она увеличилась на 22,3%, что в рублях составляет 84,0 млн рублей.
По информации Росстата, объем по просроченной задолженности по зарплате на начало ноября 2023 года составляет менее 1% месячного фонда зарплаты работников. Известно, что на период 1 ноября 2023 года просрочки по задолженности по заработной плате отсутствовали в 34 субъектах РФ. Как сообщило ведомство, за период с октября по ноябрь просрочки снизились в 15 субъектах. А выросли они в 18 субъектах РФ, образовались — в 5 субъектах и остались без изменений — в 13 субъектах.