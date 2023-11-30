Путин пошутил о слезах Силуанова при новых бюджетных тратах

В частности, главу государства попросили рассмотреть возможность расширить функционал "Менделеевской карты" по аналогии с "Пушкинской картой". В ответ Путин напомнил, что в первом случае расходы за преференции берут на себя компании - партнеры проекта, в то время как "Пушкинская карта" финансируется за счет бюджета.

"Что касается расширения действия "Менделеевской карты", тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли, и с какого времени, поддержка со стороны федерального бюджета", - пояснил президент.

"Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой - деньги на стол надо. [Министру финансов Антону] Силуанову сказать: "Давай деньги". Он сейчас будет плакать: "Денег нету", - с улыбкой предположил Путин.

Инициаторами проекта "Менделеевская карта" выступили партия "Единая Россия" совместно с Минобрнауки и Советом при президенте РФ по науке и образованию. Проект направлен на поддержку молодых ученых, талантливой молодежи, студентов и школьников. Участниками проекта могут стать ученые до 25 лет, аспиранты, студенты-победители и призеры олимпиад "Я - профессионал" и "Профессионалы", а также школьники 9-11 классов - победители и призеры регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В общей сложности участниками проекта станут 200 тыс. человек. Они смогут воспользоваться сидками и рядом других преференций от партнеров проекта. Получить карту можно через сайт моямк.рф после регистрации, заполнения анкеты и ее проверки.