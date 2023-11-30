В России в 2029 году могут исчезнуть ИП

В России в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

По его словам, такая форма ведения бизнеса как индивидуальный предприниматель может быть ликвидирована.

«Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — указал эксперт.

Кирьянов заявил, что индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения. Если у самозанятого будут расти доходы и он поймет, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица.