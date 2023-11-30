В России в 2029 году могут исчезнуть ИП

В России в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова.

В России в 2029 году могут исчезнуть ИП
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По его словам, такая форма ведения бизнеса как индивидуальный предприниматель может быть ликвидирована.

«Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — указал эксперт.

Кирьянов заявил, что индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения. Если у самозанятого будут расти доходы и он поймет, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица.

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В настоящее время ставки налога для самозанятых составляет 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны платить 20% от дохода. 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет субъекта. При этом регионы могут понижать налоговую ставку, но не ниже 12,5%.

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