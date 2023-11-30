Кабмин РФ продлил меры поддержки рынка труда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 2024 год отдельных мер стимулирования занятости. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет о действующем механизме субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Так, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.