Стали известны планы ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Страны ОПЕК+ в ходе заседания в четверг обсудили рынок нефти и предварительно достигли соглашения о сокращении объемов нефтедобычи.

Как сообщил ТАСС источник в одной из делегаций, в рамках договоренности Саудовская Аравия может снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с), Россия – на 500 тыс. б/с, остальные страны организации – на 500 тыс. б/с.

С ноября прошлого года ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2 млн баррелей от уровня августа того же года, решение действует до конца 2023 года, передает РИА «Новости».

В июне сделка была продлена на 2024 год, кроме того, было решено со следующего года снизить целевой уровень добычи нефти на 1,4 млн баррелей. У ряда стран ОПЕК+, в том числе России и Саудовской Аравии, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки, действующие до конца 2024 года.