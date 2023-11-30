ОПЕК+ предварительно договорился о сокращении добычи нефти

Странам ОПЕК+ удалось достичь предварительной договоренности о дополнительном уменьшении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

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На четверг, 30 ноября, запланирована официальная встреча ОПЕК+.

В общей сложности страны ОПЕК+ ограничивают свою добычу на 5 млн баррелей в сутки.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия довольна сложившейся ситуацией на рынке нефти и не желает ничего менять.

Источник отметил, что в настоящее время Россия получает высокие доходы от продажи энергоносителей, цены на нефть поднялись выше прогнозов, дефицит бюджета постепенно сокращается.

До этого экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предположил, что к концу текущего года стоимость барреля нефти эталонной североморской нефти марки Brent может достигнуть $90-95. По его словам, такая цена может наблюдаться в связи с растущим дефицитом топлива в мире.