ОПЕК+ предварительно договорился о сокращении добычи нефти
Странам ОПЕК+ удалось достичь предварительной договоренности о дополнительном уменьшении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источник в альянсе.
На четверг, 30 ноября, запланирована официальная встреча ОПЕК+.
В общей сложности страны ОПЕК+ ограничивают свою добычу на 5 млн баррелей в сутки.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия довольна сложившейся ситуацией на рынке нефти и не желает ничего менять.
Источник отметил, что в настоящее время Россия получает высокие доходы от продажи энергоносителей, цены на нефть поднялись выше прогнозов, дефицит бюджета постепенно сокращается.
До этого экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предположил, что к концу текущего года стоимость барреля нефти эталонной североморской нефти марки Brent может достигнуть $90-95. По его словам, такая цена может наблюдаться в связи с растущим дефицитом топлива в мире.
Специалист отметил, что до конца года Россия и Саудовская Аравия будут уменьшать добычу нефти. По его мнению, в других государствах ОПЕК добыча, вероятно, «по-прежнему будет отставать от плана».