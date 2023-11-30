Стало известно о сокращении Россией добычи нефти

Россия собирается сократить объем нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки в рамках соглашения с ОПЕК+. К такому решению, по данным источника Reuters, 30 ноября пришли участники онлайн-встречи альянса.

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По информации агентства, участники альянса договорились о совокупном сокращении добычи почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале следующего года.

Саудовская Аравия при этом продлила взятое на себя добровольное сокращение нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки. Прочие страны — участницы альянса также снизят объем нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки, следует из публикации Bloomberg.

В то же время источники «Интерфакса» заявляют, что снижение объемов добычи может коснуться не всех участников ОПЕК+.

Стоимость нефти марки Brent продолжила рост на новостях о сокращении нефтедобычи. Так, январские фьючерсы топлива по состоянию на 17:46 по московскому времени увеличились на 1,28 процента, до 84,16 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. К 19 часам по московскому времени этот показатель снизился до 83,74 доллара.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставками в январе прибавили 1,37 процента, оказавшись на уровне 78,93 за баррель, следует из статистики биржи NYMEX.