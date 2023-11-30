Бразилия может присоединиться к ОПЕК+ в начале 2024 года

Бразилия может стать членом соглашения ОПЕК+ в начале 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя соглашения.

Отмечается, что Бразилия может присоединиться к соглашению уже с января 2024 года. Каких-либо дополнительных подробностей собеседник издания не сообщил.

В данный момент в ОПЕК+ входит 23 страны. Среди них есть несколько крупнейших производителей нефти в мире — Россия и Саудовская Аравия. При этом Бразилия, хоть и не является частью соглашения, входит в число тех стран, которые в последнее время активно увеличивают производство нефти.