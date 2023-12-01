Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат

Пик роста зарплат в России пройден, у бизнеса заканчиваются средства на «зарплатную гонку». Об этом эксперты рассказали РБК.

Как рассказали в ВНИИ труда Минтруда России, повышенный спрос, а вместе с ним и повышенные зарплатные ожидаются, наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IТ-секторе, логистике.

По мнению экспортов, проблема роста зарплат чувствует в производственных отраслях, особенно выполняющих госзаказ. Привлекать новых сотрудников возможно только высокой оплатой труда, однако не всегда специалисты отвечают нужным требованиям.

Рост зарплат сохранится у инженерного персонала, квалифицированных рабочих, полагают эксперты.

По итогам сентября реальный рост зарплат составил 7,2 процента, в августе же было 9,5 процентов, в то время как безработица держится на уровне рекордных трех процентов.