Биржу Гонконга собрались перестать закрывать на время тайфунов

Гонконгская фондовая биржа может отменить использование правила 50-х годов прошлого века о приостановке торгов во время тайфунов и штормов, о чем ее настоятельно просят инвесторы, для которых подобная практика сопряжена с дополнительными рисками. Консультации по соответствующему предложению продлятся до 26 января, пишет Frank Media.

© Lenta.ru

Сейчас биржа обязана откладывать торги или полностью закрывать рынок, как только Гонконгская обсерватория подаст сигнал об «уровне опасности 8» или предупредит о «черном шторме». Обсуждение возможности изменения действующих правил, как писало Bloomberg, стартовало в начале 2023 года. Речь зашла в том числе о «соглашениях по поддержанию работы рынка в экстремальных погодных условиях».

В материалах биржи Гонконга как ведущего международного финансового центра вырос благодаря расширению участия инвесторов из-за пределов страны и с материкового Китая, а корректировка действующих норм сможет повысить конкурентоспособность специального административного района государства как международного финансового центра.