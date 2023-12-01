Индия увеличила закупку дешевой нефти из России

Индия в прошлом месяце резко увеличила импорт дешевой нефти из России и Ирака, сообщает Bloomberg со ссылкой на информационную торговую платформу Kpler.

Согласно полученным данным, объем поставок топлива в Индию из России вырос на 9,7% с октября до 1,74 млн баррелей в день, а из Ирака – на 22% до 1,03 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с мая 2022 года.

Аналитики утверждают, что рост импорта нефтепродуктов в Индию вызван желанием нефтеперерабатывающих компаний хотя бы немного увеличить прибыль за счет роста объема продаж.

«В условиях, когда рентабельность даже самых сложноорганизованных нефтеперерабатывающих заводов в Азии составляет $7–8 за баррель, каждая копейка дополнительной прибыли имеет значение», — сказал ведущий эксперт по сырью в Kpler Виктор Катона.