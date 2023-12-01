Цена российского газа для Молдавии оказалась выше европейской

Закупочная цена на природный газ, который «Газпром» поставляет в Молдавию, в декабре вырастет до 831,04 доллара за тысячу кубометров. Весь полученный объем будет направлен в Приднестровье. Об этом сообщил глава «Молдовгаза» Вадим Чебан, пишет РИА Новости.

Стоимость газа по индексу нидерландского хаба TTF, который является крупнейшей в Европе площадкой, по состоянию на 1 декабря опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, республика в рамках продолжающегося конфликта с российским монополистом получает российский газ примерно в полтора раза дороже.

В сентябре молдавское руководство заявило о завершении аудита исторического долга «Молдовгаза» перед «Газпромом», проведенного норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance. Он показал, что реальная задолженность компании перед поставщиком составляет только 8,6 миллиона долларов.