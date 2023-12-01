Средняя цена российской нефти снизилась в 1,24 раза

Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе - ноябре 2023 года снизилась в 1,24 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составила $62,89 за баррель, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе - ноябре 2023 года сложилась в размере $62,89 за баррель, в январе - ноябре 2022 года - $78,32 за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2023 года сложилась в размере $72,84 за баррель, что в 1,095 раз выше, чем в ноябре 2022 года ($66,47 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в ноябре 2023 года составила $83,12.

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена Urals в январе - октябре составила $61,84 за баррель.