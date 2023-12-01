Решение ОПЕК+ сочли «горько-сладкой» победой главного нефтеконкурента России

Решение стран — участниц ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в начале 2024 года стало «горько-сладкой» победой Саудовской Аравии, являющейся главным конкурентом России на глобальном сырьевом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Rystad Energy.

Добровольный характер подобного решения, а также отсутствие какого-либо опубликованного документа, в котором указывалась бы квота для каждой страны — участницы альянса, вызвали определенные сомнения экспертов касательно эффективности решения организации о дополнительном снижении объемов нефтедобычи. На этом фоне аналитики допустили, что в среднесрочной перспективе договариваться о новых сокращениях добычи сырья в ОПЕК+ станет гораздо сложнее.

В то же время неудачные попытки Саудовской Аравии добиться резкого сокращения добычи на уровне всех государств картеля, по мнению экспертов, «не сулят ничего хорошего для единства группы и ее способности оказывать влияние (на баланс спроса и предложения — прим. "Ленты.ру") на глобальном уровне».

«Итог встречи — горько-сладкая победа Саудовской Аравии», — пришел к выводу старший вице-президент по исследованиям нефтяного рынка в Rystad Energy Хорхе Леон.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о решении участников ОПЕК+ суммарно сократить объемы добычи нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. Утверждалось, что крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в сутки соответственно. Эта мера должна будет вступить в силу в начале 2024 года.