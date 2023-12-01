Лаос обратился к России с просьбой по нефти

Лаос попросил Россию рассмотреть возможность льготного варианта цен на нефть для страны. Об этом сообщили представители обеих стран на 17-м заседании Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает «РИА Новости».

В принятом на заседании протоколе говорится, что Лаос выступил с предложением к России «рассмотреть преференциальный вариант цен на нефть между нефтяными компаниями стран на основе двустороннего соглашения между правительствами двух государств». Также Вьентьян попросил Москву поддержать наращивание потенциала в области реагирования на химические чрезвычайные ситуации в Лаосской Народно-Демократической Республике.