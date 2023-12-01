В Крыму назвали сумму ущерба от гибели урожая риса при обмелении Северо-Крымского канала

Ущерб крымским аграриям, которые потеряли урожай риса из-за обмеления Северо-Крымского канала (СКК), оценивается в 100 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"С точки зрения орошения мы немного просели, мы за предыдущие объемы привыкли, что обходимся тем объемом, который дает природа. <...> Рис потеряли, к сожалению, там около 100 млн рублей ущерб, предпринимателям в полном объеме вопрос закроем", - сказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что вся инфраструктура к возобновлению подачи воды через СКК готова, однако все зависит от скорости выполнения задач специальной военной операции. В целом ситуация с водоснабжением в регионе стабильна.

Рисовые поля в Крыму орошались из Северо-Крымского канала, пока тот не обмелел после ракетного удара украинских войск по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов и начался неконтролируемый сброс воды. В середине июня Аксенов заявил, что снижение уровня воды в канале может привести к гибели урожая риса на общей площади 3,2 тыс. га. Ущерб будет компенсирован из регионального бюджета.