Стало известно о давлении Запада на страны, которые могут перевозить нефть РФ

Reuters: Запад давит на страны, под флагами которых могут перевозить российскую нефть по ценам выше потолка
Страны Запада направили письма Панаме, Маршалловым Островам и Либерии с рекомендацией усилить контроль за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть, сообщает Reuters. В письмах сказано, что случаи нарушения санкций участились и необходимо «повысить осведомленность участников» о недопустимости использования судов для перевозки российской нефти стоимостью выше установленного предела. При этом уточняется, что речи о введении санкций против этих стран не идет.
Юридически такое давление на руководство Панамы и других стран не обосновано, считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:
«Санкции потолка цены запрещают только перевозку российской нефти, если она стоит выше 60 долларов за баррель, и только страхование этой перевозки. С точки зрения государства, островов или еще кого-нибудь, на основе чего давить? Заставлять судовладельцев перевозить только по 60 долларов за баррель? У них таких полномочий нет. Американцы, когда давят на офшорные страны, они что им хотят предъявить? У тех нет возможности лишать флага, регистрации. Не запрещено вообще перевозить российскую нефть, не запрещено какой-то флаг там ставить. Конечно, это вряд ли будет эффективно, но если одно какое-то государство формально либо неформально откажется предоставлять свой флаг — перевозчики перейдут на другую юрисдикцию, на другой флаг, в этом плане никаких проблем опять же не будет. Главное, чтобы непосредственный собственник судна, компания, юридическое лицо, а не государство хотели перевозить эту нефть, а там дальше ее могут перекидывать сколько угодно в разные юрисдикции. Юрисдикций, слава богу, очень много, поэтому пока на всех надавишь, уже пройдут годы. В конечном итоге могут в России ее зарегистрировать, ходить под российским флагом. И американцы тоже понимают, что если они передавят и кто-то откажется вообще возить российскую нефть, и у России будут затруднения с ее вывозом, вот тогда это будет плохо для них самих, потому что Россия сократит экспорт, цены на нефть поднимутся. Мы это видели в 2022 году. Они хотят повысить издержки при перевозке российской нефти. То есть всех запугать не для того, чтобы те отказались перевозить, а для того, чтобы те цены на перевозку подняли под предлогом того, что на них давят, это дополнительные риски, и, пожалуйста, покройте наши риски большими деньгами».
Накануне Минфин США ввел санкции против двух судоходных компаний из Либерии за перевозку российской нефти выше потолка цен. Отдельно ограничения коснулись трех танкеров под флагом Либерии — HS Atlantica, NS Champion и «Виктор Бакаев», говорится на сайте ведомства. По морскому праву максимум, что могут сделать страны, выдавшие флаг, — отнять его. Это делается просто и в течение одного-двух дней. Но кораблей в теневом флоте еще много, отмечает первый заместитель генерального директора по морским перевозкам компании «Совфрахт» Карен Степаньян:
«Это не посыл этим трем странам, потому что у этих трех стран флота своего нет. Это посыл в первую очередь греческим судовладельцам, которые осуществляют основной вывоз нефтепродуктов, в частности, сырой нефти из РФ. И если мы вспомним, то вчера под санкции попали три судна, как раз размеров «Афрамакс», которые возят российскую нефть регулярно. Но это не первый раз уже, это пятая или шестая попытка отрезать торговый флот от российской сырьевой базы. Но придут сюда судовладельцы все равно, потому что рынок премиальный. Не так сейчас хорошо судовладельцы живут во всем мире, чтобы пренебрегать возможностями, которые российский рынок дает. А он дает очень хорошие возможности именно по получению ставок фрахта, по платежам и по размеру заработка чистой прибыли. И судовладельцы как достаточно прагматичные и жадные люди найдут способ обойти все ограничения. То есть сначала была страховка, потом была банковская система, потом будет еще что-то, но, как видим, РФ продает нефти ровно столько, сколько хочет продать, и не по лимитам, которые установлены на цену за баррель. Поэтому мне кажется, что никак это не повлияет. Возможно, будут какие-то сокращения флота под флагом этих трех государств, танкеры будут уходить под другие юрисдикции, возможно, перестанут возить нефть, условно говоря на Rolls-Royce, пересядут на Mercedes, то есть это будет означать, может быть, ухудшение качества танкеров, которые вывозят российскую нефть, но, повторюсь, глобально мы не видим никаких угроз для того, чтобы снизилось количество экспортируемой нефти».
В сентябре, как сообщали в Минфине России, средняя цена нефти Urals поднялась выше 83 долларов за баррель. При этом Reuters отмечает, что в ноябре стоимость российской нефти в портах Балтийского моря упала ниже потолка цен.