Вице-спикер сейма Босак предупредил об угрозе Евросоюзу из-за Украины

Экономическое соперничество между Польшей и Украиной напрямую связано не с военным конфликтом, а с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy.

Босак считает, что украинское сельское хозяйство при низком уровне заработной платы становится опасным соперником для польского государства. Политик предложил принять меры для защиты рынка ЕС от украинской продукции, и поддержал протестующих польских дальнобойщиков, передает РИА «Новости».

По его мнению, если тенденция к интеграции Украины с рынком ЕС сохранится, то проблемы будут нарастать, недовольно будет и население Польши.